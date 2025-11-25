PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/ OT Natbergen: Verkehrsunfallflucht durch gelben Kleinwagen- 17 Jähriger auf Pedelec leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Osnabrücker Straße in Bissendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bissendorf wollte von der Straße "Am Sonnenbrink" in die Straße "Hinnerksrott" einbiegen und überquerte hierzu die Osnabrücker Straße.

Während des Überquerens näherte sich ein gelber, älterer Kleinwagen, der die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Bissendorf befuhr. Das Fahrzeug kollidierte dabei mit dem Hinterrad des Pedelecs. Am Steuer des Autos saß eine Frau.

Die Fahrerin hielt kurz an und erkundigte sich, ob es dem Jugendlichen gut gehe, fuhr jedoch danach weiter, ohne ihre Personalien anzugeben. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt, zudem entstand am Pedelec leichter Sachschaden.

Zum Auto ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um einen gelben, älteren Kleinwagen unbekannten Fabrikats handelt.

Die Polizei Melle bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall, zum Fahrzeug oder zur beteiligten Fahrerin geben können, sich unter 05422/92260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

