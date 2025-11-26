PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/OT Vehrte - Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Dienstag, zwischen 8:00 Uhr und 12:30 Uhr, kam es im Belmer Ortsteil Vehrte zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Wittekindsweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Die Einbrecher entwendeten Schmuck sowie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch sucht die Polizei nach Zeugen. Personen, die im Bereich des Wittekindswegs oder der näheren Umgebung verdächtige Fahrzeuge, unbekannte Personen oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 05406 / 898630 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

