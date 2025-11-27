Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dooring-Unfall auf der Lotter Straße - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 08:45 Uhr auf der Lotter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Die Radfahrerin war stadtauswärts unterwegs, als ein 46-jähriger Mann aus einem am Fahrbahnrand geparkten Auto aussteigen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen achtete er beim Öffnen der Fahrertür nicht auf die nahezu auf gleicher Höhe befindliche Pedelec-Fahrerin. Diese prallte frontal gegen die plötzlich geöffnete Tür.

Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Pedelec sowie an der Fahrzeugtür entstand Sachschaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeugtüren möglichst mit der vom Türgriff weiter entfernten Hand geöffnet werden sollten. Dadurch dreht sich der Oberkörper automatisch zur Fahrbahn und der Blick fällt auf den nachfolgenden Verkehr.

