Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (15.11.) ist es gegen 09.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Gravenhorster Straße gekommen.

Ein 37-jähriger Ibbenbürener fuhr mit einem Ford Mondeo, an dem ein Anhänger befestigt war, auf der Gravenhorster Straße in Richtung Innenstadt. Nach ersten Ermittlungen touchierte der Anhänger in Höhe der Verkehrsinsel am Meisenweg die Bordsteinkante und löste sich vom Fahrzeug. Der Anhänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab und traf dabei eine 58-jährige Ibbenbürenerin, die zu Fuß auf dem dem Gehweg lief.

Die 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

