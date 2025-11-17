PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses

Emsdetten (ots)

Einbrecher haben die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Diekhueslinde aufgehebelt und gelangten so in die Wohnung. Die Tat ereignete sich am Freitag (14.11.25) zwischen 12.00 Uhr und 19.40 Uhr.

Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Darüber hinaus gelangten sie auch in eine weitere Wohnung im ersten Stock und durchwühlten diese. Ob oder was aus den Wohnungen gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen auf der Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

