Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Kita

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (13.11.), 19.00 Uhr und Freitag (14.11.) 06.45 Uhr in eine Kindergarten an der Straße Hollenbergs Hügel eingestiegen.

Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen brachen die Unbekannten Schränke auf. Sie entwendeten einen Tresor sowie Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

