Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Öffentlichkeitsfahndung

Ochtrup (ots)

Nach einem Diebstahl in zwei Ladenlokalen im Designer Outlet Center an der Laurenzstraße im Sommer 2025 sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Der Mann hatte zunächst aus dem Puma-Shop Ware entwendet. Anschließend stahl er Bekleidungsstücke aus dem Tommy Hilfiger Shop. Bei seiner Flucht konnte ihm eine Mitarbeiterin seine mitgeführte Tasche, in dem sich das Diebesgut befand, entreißen.

Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zu dem Tatverdächtigen. Deshalb wird er jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Zeugen, die Infos zu dem Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/186281

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

