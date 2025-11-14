Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus

Saerbeck (ots)

Am Donnerstag (13.11.) sind unbekannte Täter zwischen 16.25 Uhr und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Heckenweg, Ecke Telgenweg eingebrochen.

Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten im gesamten Haus diverse Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell