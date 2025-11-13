PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Falsche Spendensammler gefasst, Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Am Mittwoch (12.11.) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer haben sich auf dem Gelände eines Supermarkts an der Straße In den Rietbroken als Spendensammler ausgegeben.

Einer der beiden Tatverdächtigen hat gegen 09.30 Uhr mit einer Spendenliste in der Hand in Höhe des Supermarkt-Eingangs einen älteren Mann angesprochen. Im Hintergrund wartete der zweite Tatverdächtige. Die Beamten konnten den 25-Jährigen, der den älteren Herrn angesprochen hat, während des Versuchs festnehmen. Der Mann ist Rumäne und hat keinen festen Wohnsitz. Der zweite Tatverdächtige flüchtete zunächst. Der 30-Jährige aus Hagen konnte aber kurz darauf von weiteren Beamten ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen den älteren Herrn sowie weitere Personen, die von den beiden Tatverdächtigen angesprochen wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal vor falschen Spendensammlern.

   - Wenn Unbekannte Sie auf der Straße ansprechen, wenden Sie sich 
     ab und lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln.
   - Kommt Ihnen jemand zu nahe, sagen Sie deutlich "Stopp". Lassen 
     Sie sich nicht unter Druck setzen. Machen Sie auch andere 
     Passanten auf Ihre Situation aufmerksam.
   - Verstauen Sie Ihre Wertsachen wie Geldbörse, Bargeld und Handy 
     immer gut und sicher in verschlossenen Taschen nah am Körper. 
     Öffnen Sie vor Unbekannten nie Ihre Tasche oder Ihr 
     Portemonnaie. Trickbetrüger arbeiten meist zu zweit oder dritt 
     und Sie bekommen einen Diebstahl nicht mit.
   - Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften 
     seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen.
     Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.
   - Kommt Ihnen eine Situation komisch vor oder fühlen Sie sich 
     unsicher oder bedroht? Kontaktieren Sie die Polizei unter 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

