Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Reihenhaus

Greven (ots)

Am Mittwoch (12.11.) sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus am Ostring, Ecke Ludwig-Terfloth-Straße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 19.15 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Haus. Hier durchsuchten sie diverse Räume. Sie öffneten Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell