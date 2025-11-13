PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Reihenhaus

Greven (ots)

Am Mittwoch (12.11.) sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus am Ostring, Ecke Ludwig-Terfloth-Straße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 19.15 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Haus. Hier durchsuchten sie diverse Räume. Sie öffneten Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
  • 13.11.2025 – 08:27

    POL-ST: Neuenkirchen, Öffentlichkeitsfahndung, 71-jähriger Mann vermisst, Nachtrag

    Neuenkirchen (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6157184) wurde seit Dienstagabend (11.11.) ein 71-jähriger Mann aus Neuenkirchen vermisst. Der Mann ist am späten Mittwochabend (12.11.) wohlbehalten wieder aufgefunden worden. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 18:46

    POL-ST: Neuenkirchen, Öffentlichkeitsfahndung, 71-jähriger Mann vermisst

    Steinfurt (ots) - Seit Dienstagabend (11.11.25) wird ein 71-jähriger Mann aus Neuenkirchen vermisst. Der Mann ist zuletzt gegen 15:00 Uhr in Neuenkirchen am Alfons-Hecking-Platz gesehen worden. Der 71-Jährige ist etwa 1.70 Meter groß und trägt schwarze Kleidung. Er führt vermutlich eine blaue Einkaufstasche mit sich. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:36

    POL-ST: Westerkappeln, Einbrüche in Wohnhäuser, Zeugen gesucht

    Westerkappeln (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (11.11.) gewaltsam in zwei Wohnhäuser eingestiegen. In der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr verschafften sich Unbekannte am Schweitzer-Weg Zugang zu einem Wohnhaus. Sie durchsuchten diverse Räume und durchwühlten dabei Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und ein Portemonnaie entwendet. Unweit vom Schweitzer-Weg öffneten ...

    mehr
