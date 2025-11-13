Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Öffentlichkeitsfahndung, 71-jähriger Mann vermisst, Nachtrag

Neuenkirchen (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6157184) wurde seit Dienstagabend (11.11.) ein 71-jähriger Mann aus Neuenkirchen vermisst.

Der Mann ist am späten Mittwochabend (12.11.) wohlbehalten wieder aufgefunden worden. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

