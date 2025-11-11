PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannter schlägt auf Bus- und Taxifahrer ein +++ Falsche Polizeibeamte erbeuten Uhren +++ Fenster eingeschlagen und Haus durchwühlt +++ Einbrecher von Nachbarn verschreckt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannter schlägt auf Bus- und Taxifahrer ein, Friedrichsdorf, Am Viadukt, Montag, 10.11.2025, 11.30 Uhr

(da)Am Montagmittag hat ein Mann zunächst einen Busfahrer und anschließend einen Taxifahrer attackiert. Gegen 11.30 Uhr war er Fahrgast in einem Bus, der an der Endhaltestelle "Friedrichsdorf Bahnhof" hielt. Als er aufgefordert wurde, den Bus zu verlassen, lief er auf den Busfahrer zu und schlug ihm mehrmals ins Gesicht. Danach stieg er aus, begab sich zu einem dahinter haltenden Taxi und schlug auch auf diesen Fahrer mehrmals ein. Nach den beiden Attacken flüchtete er in Richtung Bahnstraße. Die verständigte Polizei führte unmittelbar eine Nahbereichsfahndung durch, konnte den Tatverdächtigen jedoch nicht mehr ausfindig machen. Er wurde als etwa 1,75 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt und dunkel gekleidet mit dunkler Kappe beschrieben. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Falsche Polizeibeamte erbeuten Uhren, Kronberg, Dettweilerstraße, Montag, 10.11.2025, 12.30 Uhr

(da)Dreiste Betrüger haben sich am Donnerstag als Polizeibeamte ausgegeben und eine Rentnerin aus Kronberg um ihren Schmuck gebracht. Die Beute: Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Am Vormittag erhielt die Rentnerin einen Anruf. Am Apparat stellte sich die Polizei vor. Tatsächlich handelte es sich jedoch um Betrüger, die es nur auf das Geld und die Wertsachen der Frau abgesehen hatten. Sie schilderten dramatisch, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Im Rahmen der Ermittlungen sei man nun auf einen Zettel gestoßen, auf dem auch der Name der Angerufenen vermerkt sei. Folglich sei es das oberste Ziel der Polizei, ihren Schmuck in Sicherheit zu bringen. Mit Hilfe der Kronbergerin könne den Einbrechern nun eine Falle gestellt werden. Während sie noch mit der vermeintlichen Polizeibeamtin telefonierte, klingelte es und ein Komplize der Anruferin stand vor der Tür. Er durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und gelangte so an mehrere Uhren und weiteren Schmuck. Währenddessen wurde die Frau am Telefon gehalten, unter Druck gesetzt und mit ihren Sorgen und Ängsten gespielt. Erst als der Mann die Wohnung schon lange verlassen hatte, flog der Schwindel auf. Die Frau informierte die richtige Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Mann aus der Wohnung. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat blonde Haare und trug ein blaues T-Shirt, eine blaue Hose und eine blaugrüne Jacke.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, aber das Ergebnis ist immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse es jetzt sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Potentielle Zeuginnen und Zeugen des geschilderten Sachverhalts werden gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fenster eingeschlagen und Haus durchwühlt, Schmitten, Seelenberg, Kreuzweg, Montag, 10.11.2025, 15.50 Uhr bis 19.30 Uhr

(da)Im Laufe des Montags haben Unbekannte ein Haus in Seelenberg durchwühlt. Zwischen 15.50 Uhr und 19.30 Uhr schlugen sie die Terrassentür des Gebäudes im Kreuzweg ein und gelangten so in die Innenräume. Wie diverse Hebelmarken am Türrahmen belegen, mussten sie zuvor vergeblich versucht haben, diese Tür aufzubrechen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke, entwendeten aber ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Einbrecher von Nachbarn verschreckt,

Glashütten, Schloßborn, Butznickelstraße, Montag, 10.11.2025, 18.15 Uhr

(da)Am Montagabend verschreckten Nachbarn einen Einbrecher in Schloßborn. Gegen 18.15 Uhr versuchte der Unbekannte, die Terrassentür eines Hauses in der Butznickelstraße aufzuhebeln. Dabei war er jedoch so laut, dass er die Nachbarn auf den Plan rief. Dadurch aufgeschreckt, flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung, bevor diese ihn erkennen konnten. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Geräusche im Bereich der Butznickelstraße bemerkt haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell