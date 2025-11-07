POL-HG: Explosion an Wohnhaus +++ Auseinandersetzung auf Schulweg +++ Schmuck erbeutet +++ Bürogebäude angegangen +++ Randalierer in Supermarkt +++ Verkehrsunfallflucht

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Explosion an Wohnhaus,

Steinbach, Hessenring, Freitag, 07.11.2025, 5 Uhr

(da)Am frühen Freitagmorgen kam es in einem Steinbacher Wohngebiet zu einer Explosion. Um 5 Uhr morgens wurden Anwohnerinnen und Anwohner durch einen lauten Knall geweckt und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte vor Ort stellten an einem Mehrfamilienhaus im Hessenring eine größere Beschädigung der Fassade im Eingangsbereich fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einer vorsätzlichen Beschädigung ausgegangen werden. Die genauen Umstände sind derzeit jedoch noch unklar. Spezialisierte Sprengstoffermittlerinnen und -ermittler des Polizeipräsidiums Westhessen waren vor Ort und wurden dabei auch von Kräften des Hessischen Landeskriminalamtes unterstützt. Der Schaden am Haus wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

2. Auseinandersetzung auf Schulweg - Zeugensuche, Grävenwiesbach, Mönstädter Straße, Donnerstag, 06.11.2025, 12.55 Uhr

(sj) Am Donnerstagmittag drohte ein Unbekannter einem Kind auf dem Schulweg. Das Kind befand sich gegen 12.55 Uhr auf der Mönstädter Straße, während es bemerkte, dass ihm jemand hinterherläuft. Der unbekannte Jugendliche sprach das Kind an, forderte sein Geld und drohte ihm gleichzeitig mit Schlägen. Als das Kind nicht auf die Drohungen reagierte, ließ der Unbekannte von ihm ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Er konnte als männlich, mit ca. 15 Jahren und 1,60 Metern beschrieben werden. Er habe leicht braune Haut, dünne Augenbrauen und braune Haare gehabt. Zudem sei er mit einer rotbraunen Jacke und weißen Schuhen bekleidet gewesen und habe einen schwarzen Rucksack der Marke "Adidas" mit sich geführt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081 9208-0 in Verbindung zu setzen.

3. Schmuck erbeutet,

Kronberg im Taunus, Rumpfstraße, Donnerstag, 06.12.2025, 08.30 bis 19.35 Uhr

(sj) Einbrecher erbeuteten im Laufe des Donnerstags Kleidung und Schmuck aus einer Wohnung in Kronberg. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 08.30 und 19.35 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Rumpfstraße. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten letztendlich mit Kleidungs- und Schmuckstücken in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 entgegen.

4. Bürogebäude angegangen,

Bad Homburg v.d.H., Herderstraße, Sonntag, 02.11.2025, 17 Uhr bis Donnerstag, 06.11.2025, 18.30 Uhr

(sj) Zwischen Sonntagabend und Donnerstagabend hatten es Einbrecher auf ein leerstehendes Bürogebäude in Bad Homburg abgesehen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Gebäude in der Herderstraße und öffneten dort einen Tresor und eine Geldkassette. Ob tatsächlich Wertgegenstände entwendet wurden, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegen.

5. Randalierer in Supermarkt,

Königstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 06.11.25, 20.20 Uhr

(sj) Am Donnerstagabend randalierte ein Kunde in einem Supermarkt in Königstein. Gegen 20.20 Uhr warf ein 44-jähriger Königsteiner Gegenstände in einem Supermarkt in der Wiesbadener Straße umher, wodurch diese beschädigt wurden. Außerdem drohte er einer Angestellten, die sich daraufhin in einen Mitarbeiterraum flüchtete. Die Polizei nahm den Randalierer fest. Bei der Festnahme beleidigte der Königsteiner zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

6. Verkehrsunfallflucht,

Friedrichsdorf, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Freitag, 07.11.2025, 03.40 Uhr

(sj) Freitagnacht verursachte ein Verkehrsteilnehmer in Friedrichsdorf einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Ein 51-jähriger Usinger befuhr mit seinem LKW gegen 03.40 Uhr die Homburger Straße von der Saalburgstraße in Richtung der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Kreisverkehr. Das Fahrzeug wurde dabei aufgebockt, sodass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Anstatt sich für den entstandenen Schaden zu verantworten, verließ der Usinger fußläufig die Örtlichkeit. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnte er jedoch schnell festgestellt werden. Er wurde stark alkoholisiert zu Hause angetroffen. Ob er auch zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens unter Alkoholeinfluss stand, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Fahrer wurde auf die Polizeistation verbracht, wo ihm durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Anschließend konnte er die Polizeistation wieder verlassen. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

