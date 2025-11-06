PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Diebstahl aus Sportlerheim

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Oberursel (Taunus), Industriestraße, Mittwoch, 05.11.25, 19.45 Uhr

(sj) Ein Einbrecher hatte es am Mittwochabend auf ein Mehrfamilienhaus in Oberursel abgesehen. Gegen 19.45 Uhr begab sich der Täter auf die Terrasse der Wohnung im Erdgeschoss in der Industriestraße. Dort hebelte er die Terrassentür auf, durchsuchte das Innere der Wohnung und gelangte im weiteren Verlauf in das Treppenhaus des Mehrparteienhauses. Dort versuchte er sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung im Obergeschoss zu verschaffen. Dabei wurde er jedoch vom Wohnungsinhaber überrascht, woraufhin er die Flucht in unbekannte Richtung ergriff. Im Nahbereich wurde eine weitere verdächtige Person von einer Videokamera aufgezeichnet, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Die Person wurde als männlich mit einem humpelten Gang beschrieben. Sie trug dunkle Oberbekleidung und eine blaue Jeans. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06171 6240-0 entgegen.

2. Diebstahl aus Sportlerheim,

Usingen, Bergstraße, Donnerstag, 30.10.25 bis Mittwoch, 05.11.25, 15.00 Uhr

(sj) Diebe entwendeten zwischen Donnerstag und Mittwochnachmittag eine Geldkassette aus einer sportlichen Einrichtung in Usingen. Unbekannte verschafften sich unbefugt Zugang zu einem Sportlerheim in der Bergstraße und hebelten ein Vorhängeschloss eines Behältnisses auf, in dem sich eine Geldkassette befand. Samt der Geldkassette flüchteten die Täter unerkannt von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06081 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell