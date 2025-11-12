Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Öffentlichkeitsfahndung, 71-jähriger Mann vermisst

Steinfurt (ots)

Seit Dienstagabend (11.11.25) wird ein 71-jähriger Mann aus Neuenkirchen vermisst. Der Mann ist zuletzt gegen 15:00 Uhr in Neuenkirchen am Alfons-Hecking-Platz gesehen worden. Der 71-Jährige ist etwa 1.70 Meter groß und trägt schwarze Kleidung. Er führt vermutlich eine blaue Einkaufstasche mit sich. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Vermissten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215. Hier geht's zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/186090

