POL-ST: Rheine, Betrug durch falsche Polizeibeamte, Täter erbeuten Schmuck

Rheine (ots)

Eine Seniorin ist am Dienstag (11.11.) Opfer von Betrügern geworden.

Die Frau wurde im Laufe des Tages mehrmals von einem angeblichen Polizisten angerufen. Dieser sagte der Frau, dass bei Durchsuchungen in ihrer Nachbarschaft ein Zettel aufgefunden wurde, auf dem ihr Name stehen würde. Sie sollte deshalb ihren gesamten Schmuck in eine Tasche packen und vor ihre Haustür legen. Dort wurde der Schmuck von Unbekannten abgeholt. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor dieser Masche. Wenn Ihnen ein am Telefon geschilderter Sachverhalt komisch vorkommt, legen Sie sofort auf. Die Polizei kommt niemals zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause, um Wertgegenstände oder Bargeld vor angeblichen Einbrechern sicherzustellen. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie die Polizei oder Angehörige an, die Ihnen weiterhelfen.

