Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrug durch falsche Polizeibeamte, Täter erbeuten Schmuck

Rheine (ots)

Eine Seniorin ist am Dienstag (11.11.) Opfer von Betrügern geworden.

Die Frau wurde im Laufe des Tages mehrmals von einem angeblichen Polizisten angerufen. Dieser sagte der Frau, dass bei Durchsuchungen in ihrer Nachbarschaft ein Zettel aufgefunden wurde, auf dem ihr Name stehen würde. Sie sollte deshalb ihren gesamten Schmuck in eine Tasche packen und vor ihre Haustür legen. Dort wurde der Schmuck von Unbekannten abgeholt. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor dieser Masche. Wenn Ihnen ein am Telefon geschilderter Sachverhalt komisch vorkommt, legen Sie sofort auf. Die Polizei kommt niemals zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause, um Wertgegenstände oder Bargeld vor angeblichen Einbrechern sicherzustellen. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie die Polizei oder Angehörige an, die Ihnen weiterhelfen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 09:34

    POL-ST: Ochtrup, Containerbrand, Zeugen gesucht

    Ochtrup (ots) - Am Dienstag (11.11.) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Containerbrand an der Beethovenstraße, Höhe Schubertstraße gerufen worden. Eine Zeugin sah gegen 10.35 Uhr im Vorbeifahren, dass Flammen aus dem Container schlugen. Sie rief daraufhin sofort die Feuerwehr. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:33

    POL-ST: Lienen, Zigarettenautomat aufgebrochen, Schachteln und Bargeld gestohlen

    Lienen (ots) - In Kattenvenne haben am Schwarzen Weg unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (12.11.) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Zeugen stellten den aufgebrochenen Automaten gegen 04.40 Uhr fest. Die Unbekannten hatten daraus Schachteln und Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht genannt werden. Die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:52

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Büroräume, Schranktresor gestohlen

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (07.11.), 18.00 Uhr und Montag (10.11.), 07.40 Uhr in Geschäftsräume an der Wilhelmstraße, Höhe Staudiglgasse, eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Büroräume und öffneten diverse Schränke. Sie stahlen einen Schranktresor mit Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen ...

    mehr
