POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Büroräume, Schranktresor gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (07.11.), 18.00 Uhr und Montag (10.11.), 07.40 Uhr in Geschäftsräume an der Wilhelmstraße, Höhe Staudiglgasse, eingebrochen.

Die Einbrecher durchsuchten mehrere Büroräume und öffneten diverse Schränke. Sie stahlen einen Schranktresor mit Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zugang zum Gebäude.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
