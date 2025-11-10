PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bürogebäude

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben an der Gildestraße im östlichen Gewerbegebiet, Höhe Dörnebrink, das Kellerfenster eines Büros aufgehebelt. So gelangten die Täter in der Zeit zwischen Freitag (07.11.), 17.30 Uhr und Sonntag (09.11.), 18.00 Uhr in die Büros. Sie öffneten gewaltsam zwei Tresore. Es wurde Bargeld gestohlen, genauere Angaben zur Höhe liegen noch nicht vor.

Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

