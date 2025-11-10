PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Lagerhalle, diverse Gegenstände entwendet

Metelen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (07.11.), 19.30 Uhr und Samstag (08.11.), 07.00 Uhr in eine Lagerhalle an der Industriestraße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Tor Zugang zum Gelände des dortigen Baustoffhandels. Wie die Unbekannten in die Lagerhalle auf dem Gelände gelangten, ist noch unklar. Von dort entwendeten sie diverse Gegenstände, unter anderem einen Radlader. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeuge. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:42

    POL-ST: Metelen, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

    Metelen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (07.11.), 16.00 Uhr und Sonntag (09.11.), 09.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Friduwistraße, Ecke Gronauer Straße eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie öffneten Schränke sowie Schubladen und durchwühlten diese. Nach ersten Erkenntnissen machten die Unbekannten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:41

    POL-ST: Lotte, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

    Lotte (ots) - Unbekannte Täter sind in Büren am Freitag (07.11.) in ein Einfamilienhaus am Schmalkenweg eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen zwischen 18.30 Uhr und 23.10 Uhr eine Tür auf und gelangten so in das Haus. Dort wurden diverse Räume sowie Schränke durchwühlt. Ob die Täter etwas erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die genaue Schadenshöhe ist ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:40

    POL-ST: Lengerich, Einbruch in Wohnhaus, Täter von Bewohnerin überrascht

    Lengerich (ots) - Am Samstag (08.11.) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Eichendorffstraße eingestiegen. Eine Bewohnerin hörte gegen 20.15 Uhr Geräusche und Stimmen im Haus. Als sie nachsah, erkannte sie im Erdgeschoss einen maskierten Mann, der eine Taschenlampe in der Hand hielt. Dieser flüchtete, als er die Bewohnerin sah. Eine sofort eingeleitete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren