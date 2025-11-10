Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Lagerhalle, diverse Gegenstände entwendet

Metelen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (07.11.), 19.30 Uhr und Samstag (08.11.), 07.00 Uhr in eine Lagerhalle an der Industriestraße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Tor Zugang zum Gelände des dortigen Baustoffhandels. Wie die Unbekannten in die Lagerhalle auf dem Gelände gelangten, ist noch unklar. Von dort entwendeten sie diverse Gegenstände, unter anderem einen Radlader. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeuge. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell