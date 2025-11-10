Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbrüche in Wohnhäuser

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen.

Am Stellmacherweg, nahe Kürschnergasse, verschafften sich Einbrecher am Freitag (07.11.) in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und kurz vor 20.00 Uhr über eine Tür auf der Rückseite Zutritt zum Haus. Sie beschädigten eine Fensterscheibe in der Tür. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut. Diverse Schubladen und Kästen wurden geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

An der Grevener Straße in Gimbte, Nahe der A1, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Dies geschah zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Samstag (08.11.), 10.00 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, steht auch hier noch nicht fest.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Greven: Telefon 02571/928-4455.

