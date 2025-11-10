PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (08.11.) in ein Einfamilienhaus am Imkerweg eingestiegen.

In der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 22.00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten dort diverse Schränke. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine Kette und einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Ob darüber hinaus noch etwas entwendete wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Hinweise. Zeugen, die Angaben machen können, melden sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

