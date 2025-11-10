Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Betrug bei Online-Verkauf, Täter erbeuten hohen vierstelligen Euro-Betrag

Greven (ots)

Ein 52-jähriger Grevener ist Opfer eines Online-Betrugs geworden.

Der Mann wollte über ein Kleinanzeigenportal im Netz etwas verkaufen. Daraufhin meldete sich ein Interessent. Mit diesem wurden zunächst per App über die Chatfunktion des Portals Nachrichten ausgetauscht.

Anschließend teilte der Grevener dem Interessenten über den sogenannten Direktverkauf des Kleinanzeigenportals seine E-Mail-Adresse mit. Per Mail wurde der Mann kurz darauf aufgefordert, seine Personalien mit seiner Bank-App zu verifizieren. Dies tat der 52-Jährige.

Danach stellte er mehrere unbekannte Transaktionen auf seinem Konto fest. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen ein hoher vierstelliger Betrag vom Konto des Greveners abgebucht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Masche. Betrüger versuchen immer wieder sich mit sogenannten Phishing-Mails Zugang zu Bankdaten zu verschaffen. Sie geben darin zum Beispiel vor, dass persönliche Daten oder Mailadressen verifiziert werden müssten.

Tipps und Hinweise zum Thema Daten-Phishing mit Betrugsmails gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

Weitere Tipps, um sich vor dieser und ähnlichen Betrügereien schützen zu können, finden Sie auf unserer Homepage: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/wenn-das-geld-ploetzlich-weg-ist

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell