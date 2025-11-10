Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Bargeld aus Cafeteria gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich über ein Fenster Zugang zu der Cafeteria eines Seniorenzentrums an der Klosterstraße verschafft. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (06.11.), 17.00 Uhr und Freitag (07.11.), 08.30 Uhr.

Die Täter stahlen aus mehreren Behältnissen und Kassen Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Einbruchdiebstahl entgegen, bei der Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

