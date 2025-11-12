PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Zigarettenautomat aufgebrochen, Schachteln und Bargeld gestohlen

Lienen (ots)

In Kattenvenne haben am Schwarzen Weg unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (12.11.) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Zeugen stellten den aufgebrochenen Automaten gegen 04.40 Uhr fest.

Die Unbekannten hatten daraus Schachteln und Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht genannt werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen dieses Automatenaufbruchs. Diese melden sich bitte bei der Wache in Lengerich: Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 10:52

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Büroräume, Schranktresor gestohlen

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (07.11.), 18.00 Uhr und Montag (10.11.), 07.40 Uhr in Geschäftsräume an der Wilhelmstraße, Höhe Staudiglgasse, eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Büroräume und öffneten diverse Schränke. Sie stahlen einen Schranktresor mit Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:20

    POL-ST: Greven, Betrug bei Online-Verkauf, Täter erbeuten hohen vierstelligen Euro-Betrag

    Greven (ots) - Ein 52-jähriger Grevener ist Opfer eines Online-Betrugs geworden. Der Mann wollte über ein Kleinanzeigenportal im Netz etwas verkaufen. Daraufhin meldete sich ein Interessent. Mit diesem wurden zunächst per App über die Chatfunktion des Portals Nachrichten ausgetauscht. Anschließend teilte der Grevener dem Interessenten über den sogenannten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:13

    POL-ST: Ibbenbüren, Bargeld aus Cafeteria gestohlen

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich über ein Fenster Zugang zu der Cafeteria eines Seniorenzentrums an der Klosterstraße verschafft. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (06.11.), 17.00 Uhr und Freitag (07.11.), 08.30 Uhr. Die Täter stahlen aus mehreren Behältnissen und Kassen Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Einbruchdiebstahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren