Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Zigarettenautomat aufgebrochen, Schachteln und Bargeld gestohlen

Lienen (ots)

In Kattenvenne haben am Schwarzen Weg unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (12.11.) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Zeugen stellten den aufgebrochenen Automaten gegen 04.40 Uhr fest.

Die Unbekannten hatten daraus Schachteln und Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht genannt werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen dieses Automatenaufbruchs. Diese melden sich bitte bei der Wache in Lengerich: Telefon 05481/9337-4515.

