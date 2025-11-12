PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Containerbrand, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

Am Dienstag (11.11.) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Containerbrand an der Beethovenstraße, Höhe Schubertstraße gerufen worden.

Eine Zeugin sah gegen 10.35 Uhr im Vorbeifahren, dass Flammen aus dem Container schlugen. Sie rief daraufhin sofort die Feuerwehr. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

