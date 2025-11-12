Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Wohnungseinbruch, Uhr gestohlen

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (11.11.) in ein Wohnhaus an der Straße Am Steinkamp eingestiegen.

Nach ersten Ermittlungen verschafften die Unbekannten sich in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam über eine Tür Zugang zu einem Zimmer im Haus. Dies durchwühlten sie und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Uhr. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell