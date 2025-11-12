Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbrüche in Wohnhäuser, Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (11.11.) gewaltsam in zwei Wohnhäuser eingestiegen.

In der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr verschafften sich Unbekannte am Schweitzer-Weg Zugang zu einem Wohnhaus. Sie durchsuchten diverse Räume und durchwühlten dabei Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und ein Portemonnaie entwendet.

Unweit vom Schweitzer-Weg öffneten Unbekannte an der Johannes-Calvin-Straße gewaltsam die Terrassentür eines Wohnhauses. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr Zugang zum Haus. Sie durchsuchten auch hier diverse Räume und entwendeten Bargeld. Die genauen Schadenshöhen sind noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell