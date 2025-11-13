PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Diebstahl aus Kfz

Hopsten (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (11.11.), 20.00 Uhr bis Mittwoch (12.11.), 08.15 Uhr einen Opel Movano aufgebrochen.

Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand an der Nordstraße, in Höhe der Hausnummer 12 geparkt. Die Täter haben sich gewaltsam über die Hecktür Zugang zu dem Firmenwagen verschafft. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Wache in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

