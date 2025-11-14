PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Am frühen Donnerstagabend (13.11.) wurde die Polizei zu einem Wohnungseinbruch an der Ingeborg-Bachmann-Straße gerufen.

Unbekannte Täter hatten sich nach ersten Ermittlungen zwischen 09.50 Uhr und 21.00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft. Sie durchwühlten in diversen Räumen Schränke, Kommoden und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Der gesamte Schaden liegt geschätzt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

