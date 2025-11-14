PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Betrug am Telefon

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter haben ein älteres Ehepaar um einen fünfstelligen Euro-Betrag betrogen.

Das Ehepaar hatte zunächst im Fernsehen und in einer Zeitung von einer Anlagemöglichkeit erfahren und eine unbekannte Menge Geld investiert. Sie merkten jedoch relativ schnell, dass sie dabei einem Betrug aufgesessen waren. Dies meldeten sie jedoch nicht der Polizei.

Vor wenigen Tagen wurde das Ehepaar dann von einer unbekannten Frau angerufen, die ihnen sagte, dass der Betrug geklärt wäre. Die Anruferin machte ihnen auch Hoffnung, dass sie ihr Geld wieder bekommen würden. Im weiteren Gespräch brachte die Anruferin das Ehepaar dann dazu, ihr Zugang zu ihrem PC zu geben. Außerdem gelangte die Frau in dem Gespräch an sensible private Daten sowie an Kontodaten des Ehepaares.

Kurz darauf meldete sich die Hausbank des Ehepaares, weil es ungewöhnliche Kontobewegungen gegeben habe. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen festgestellt, dass Geld im geringen fünfstelligen Euro-Bereich vom Konto des Ehepaars abgebucht worden war.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. Seien Sie immer wachsam, wenn Sie von Unbekannten angerufen werden. Geben Sie niemals an unbekannte Personen persönliche Daten preis. Lassen Sie niemals zu, das fremde Personen Zugriff auf ihren PC bekommen. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 09:18

    POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

    Greven (ots) - Am frühen Donnerstagabend (13.11.) wurde die Polizei zu einem Wohnungseinbruch an der Ingeborg-Bachmann-Straße gerufen. Unbekannte Täter hatten sich nach ersten Ermittlungen zwischen 09.50 Uhr und 21.00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft. Sie durchwühlten in diversen Räumen Schränke, Kommoden und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:13

    POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus

    Saerbeck (ots) - Am Donnerstag (13.11.) sind unbekannte Täter zwischen 16.25 Uhr und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Heckenweg, Ecke Telgenweg eingebrochen. Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten im gesamten Haus diverse Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Der Schaden liegt ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:56

    POL-ST: Lengerich, Falsche Spendensammler gefasst, Zeugen gesucht

    Lengerich (ots) - Am Mittwoch (12.11.) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer haben sich auf dem Gelände eines Supermarkts an der Straße In den Rietbroken als Spendensammler ausgegeben. Einer der beiden Tatverdächtigen hat gegen 09.30 Uhr mit einer Spendenliste in der Hand in Höhe des Supermarkt-Eingangs einen älteren Mann angesprochen. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren