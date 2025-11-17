Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand einer Mülltonne

Greven (ots)

Am Freitagabend (14.11.) erhielt die Polizei gegen 23.30 Uhr die Information, dass an der Nordwalder Straße, nahe der Emsdettener Straße, eine Mülltonne brennt.

Bei Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Wie die Mülltonne in Brand geraten ist, ist bislang unklar.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Greven telefonisch unter 02571/928-4455 entgegen.

