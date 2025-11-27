PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen
Bramsche: Verkehrsunfall mit Trecker -Treckerfahrer flüchtet und steht unter Alkoholeinfluss

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 19:15 Uhr auf dem Weser Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem am Fahrbahnrand geparkten Bulli.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall aus einem angrenzenden Wohnhaus. Er sah, wie ein Trecker mit seiner Frontgabel gegen das Heck seines am Fahrbahnrand abgestellten Bullis stieß. Als der Mann daraufhin nach draußen eilte, legte der Traktorfahrer den Rückwärtsgang ein und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Meldende stieg anschließend in seinen beschädigten Bulli und folgte dem flüchtenden Trecker. Trotz eindeutiger Hinweise die Fahrt zu stoppen setzte der Traktorfahrer seine Fahrt zunächst fort. Erst nach einiger Zeit stoppte der Mann sein Fahrzeug.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung des 70-jährigen Treckerfahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. An dem Bulli entstand Sachschaden.

Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren