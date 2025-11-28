Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht am Schloßwall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18:00 Uhr am Schloßwall, Ecke Neuer Graben, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 19-jähriger Osnabrücker befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pedelec den Schloßwall in Fahrtrichtung Neuer Graben. Nach Angaben des jungen Mannes fuhr links neben ihm ein schwarzer Pkw, der ihn kurz darauf überholte. Während des Überholvorgangs kam es zum Zusammenstoß. Der Pkw touchierte den Pedelecfahrer, der infolgedessen stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Das beteiligte Auto setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Personen, die Angaben zum gesuchten schwarzen Pkw oder zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541 327-2533 entgegen

