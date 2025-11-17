Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebstahl aus Büro
Erfurt (ots)
Vergangene Woche wurde in ein Büro auf dem Erfurter Herrenberg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Dienstag bis Freitag Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Konrad-Zuse-Straße. Sie öffneten mit Gewalt einen Rollcontainer und stahlen ein Notebook im Wert von etwa 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell