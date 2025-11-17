Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Spielplatz mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert
Sömmerda (ots)
Unbekannte beschmierten in den vergangenen Tagen den Stadtpark von Sömmerda. Wie Samstagnachmittag festgestellt wurde, brachten die Täter mehrere verfassungswidrige Zeichen sowie Schriftzüge auf dem Spielplatz an. Für ihre Schmierereien verwendeten die Unbekannten einen schwarzen Filzstift. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung ein. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell