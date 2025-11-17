PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spielplatz mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert

Sömmerda (ots)

Unbekannte beschmierten in den vergangenen Tagen den Stadtpark von Sömmerda. Wie Samstagnachmittag festgestellt wurde, brachten die Täter mehrere verfassungswidrige Zeichen sowie Schriftzüge auf dem Spielplatz an. Für ihre Schmierereien verwendeten die Unbekannten einen schwarzen Filzstift. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:38

    LPI-EF: Auseinandersetzung vor Diskothek

    Erfurt (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es auf dem Erfurter Anger zu einer Auseinandersetzung. Gegen 02:30 Uhr wollte ein 25-jähriger Mann eine Diskothek besuchen. Da er bereits deutlich alkoholisiert war, wurde er durch das Sicherheitspersonal abgewiesen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der 25-Jährige eine Glasflasche in Richtung eines 31-jährigen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:38

    LPI-EF: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

    Landkreis Sömmerda (ots) - Samstagabend wurde ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt. Der 15-Jährige war gegen 17:00 Uhr mit seinem Simson-Moped auf der Landstraße zwischen Großrudestedt und Schloßvippach unterwegs gewesen. Aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Gegenstandes musste der junge Mann bremsen. Nach ersten Erkenntnissen hielt ein hinter ihm fahrender ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:37

    LPI-EF: Polizeiauto mit Glasflasche beworfen

    Erfurt (ots) - Samstagabend wurde in Erfurt ein Polizeiauto durch einen Flaschenwurf beschädigt. Gegen 21:00 Uhr informierte eine Passantin Polizisten darüber, dass ein Mann in Abwesenheit der Beamten einen Streifenwagen mit einer Glasflasche beworfen hatte. Anschließend trat der zunächst Unbekannte zudem gegen einen der Außenspiegel, um in der Folge eine weitere Glasflasche auf das Auto zu werfen. Der 26-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren