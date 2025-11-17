PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Samstagabend wurde ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda schwer verletzt. Der 15-Jährige war gegen 17:00 Uhr mit seinem Simson-Moped auf der Landstraße zwischen Großrudestedt und Schloßvippach unterwegs gewesen. Aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Gegenstandes musste der junge Mann bremsen. Nach ersten Erkenntnissen hielt ein hinter ihm fahrender 16-Jähriger nicht ausreichend Abstand und fuhr auf den 15-Jährigen auf. Folglich kam es zur Kollision der beiden Mopeds, wodurch der 15-Jährige schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 16-jährige Unfallverursacher flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber durch Polizisten an seiner Wohnanschrift gestellt werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht verantworten. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

