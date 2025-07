Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mann durch eingestürzte Mauer schwer verletzt

66119 Saarbrücken-St. Arnual, Barbarastraße (ots)

Am Samstag, 19.07.2025, ca. 09:35 Uhr, kam es in SB-St.Arnual zu einem Unglücksfall, bei welchem der 37-jährige Eigentümer unter der umgestürzten Wand eines freistehenden Schuppens (Steinmauerwerk) teilweise begraben wurde. Vermutlich wurden von dem Mann Abrissarbeiten an dem Schuppen durchgeführt.

Durch die alarmierten Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr und der Polizei konnte der Mann aus den Trümmern geborgen werden. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt und nach erfolgter Erstversorgung vor Ort in ein Saarbrücker Klinikum verbracht.

Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang laufen derzeit noch.

Die Barbarastraße war für einen Zeitraum von eineinhalb Stunden gesperrt. Am Einsatz waren insgesamt 25 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell