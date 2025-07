Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Einbruchsserie im Saarbrücker Stadtteil Rotenbühl

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Saarbrücker Stadtteil Rotenbühl zu einer Häufung von Einbrüchen in Wohnhäuser, bei denen sich der bislang unbekannte Täter auf unterschiedliche Art und Weise Zugang zu den Wohnungen / Häusern der Geschädigten verschaffte. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu insgesamt sechs Einbrüchen. Diesbezüglich wurden durch die Landespolizeidirektion die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

Ergänzend hierzu weißt die Polizei darauf hin, bei Verlassen des Hauses folgende Hinweise zu beachten: -Schließen Sie die Haustür immer ab -Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren -Verstecken Sie ihren Schlüssen niemals draußen -Achten Sie auf Fremde in ihrer Wohngegend oder auf dem Nachbargrundstück -Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter -Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell