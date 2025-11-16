Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle führt zu Festnahme

Erfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei im Bereich Erfurt Nord einen 45-jährigen Audi-Fahrer. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass an dem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht waren und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich vor Ort Verdachtsmomente, dass der Pkw unter dem Einfluss von Drogen geführt wurde. Der Fahrer ist wegen ähnlich gelagerten Sachverhalten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, weshalb gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Nachdem eine Blutentnahme erfolgt ist, konnte dieser vollstreckt werden. Der Festgenommene wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht. In dem Audi konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Somit wird das Strafregister des Wiederholungstäters um mehrere weitere Einträge ergänzt.(ER)

