Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Erfurt (ots)
Die am Freitag veranlasste Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Rainer O. aus Erfurt wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort konnte ermittelt werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe und die eingegangenen Hinweise.(ER)
