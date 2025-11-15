LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Erfurt (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Die 58-jährige Fahrerin eines VW T-Roc bog auf einer abknickenden Vorfahrtstraße ab, als ihr ein 23-jähriger Passatfahrer die Vorfahrt nahm und mit ihr zusammenstieß. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Erfreulicherweise wurde niemand verletzt. Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache wurde ...

