Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall unter Drogen

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Die 58-jährige Fahrerin eines VW T-Roc bog auf einer abknickenden Vorfahrtstraße ab, als ihr ein 23-jähriger Passatfahrer die Vorfahrt nahm und mit ihr zusammenstieß. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Erfreulicherweise wurde niemand verletzt. Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwarten nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ein längeres Fahrverbot.(ER)

