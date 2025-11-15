Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkehrsunfall unter Drogen
Erfurt (ots)
Am Freitagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Die 58-jährige Fahrerin eines VW T-Roc bog auf einer abknickenden Vorfahrtstraße ab, als ihr ein 23-jähriger Passatfahrer die Vorfahrt nahm und mit ihr zusammenstieß. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Erfreulicherweise wurde niemand verletzt. Im Zuge der Ermittlungen zur Unfallursache wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwarten nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ein längeres Fahrverbot.(ER)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell