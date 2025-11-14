PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Linienbus

Sömmerda (ots)

Gestern Mittag wurde in Sömmerda ein Fahrgast eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf dem Stadtring. Ersten Erkenntnissen nach übersah ein 29-jähriger VW-Fahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen Linienbus. Durch die Kollision wurde eine 85-jährige Frau verletzt. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 29-jährigen VW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:38

    LPI-EF: Ladendetektiv verhindert Diebstahl mit reicher Beute

    Sömmerda (ots) - Gestern Abend misslang der Beutezug eines 35-jährigen Mannes in Sömmerda. Der Dieb füllte gegen 18:00 Uhr eine Sporttasche mit diversen Waren in einem Geschäft in der Mainzer Straße. Anschließend versuchte er die prall gefüllte Tasche samt Inhalt zu stehlen. Die Beute hatte einen Wert von mehr als 460 Euro. Der Mann rechnete nicht mit dem aufmerksamen Ladendetektiv des Warenhauses. Dieser stellte ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:03

    LPI-EF: Schmierereien an Hausfassade

    Erfurt (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden beschmierte ein unbekannter Täter die Hausfassade eines leerstehenden Geschäftsgebäudes in Erfurt. Ein Anwohner wählte gegen 02:30 Uhr den Polizeinotruf. Er beobachtete am Berliner Platz einen unbekannten Mann, der mit schwarzer Sprühfarbe mehrere Schriftzüge an einem Gebäude anbrachte. Der Unbekannte konnte noch vor Ankunft der Polizisten trotz sofort ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 13:29

    LPI-EF: Einbrüche in Kleingartenanlage

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen hatten es Diebe auf eine Kleingartenanlage im Erfurter Norden abgesehen. Sie verschafften sich von Mittwoch bis Donnerstag mit Gewalt Zutritt zu zwei Gartenlauben in der Riethstraße. Die Unbekannten stahlen einen Fernseher im Wert von etwa 150 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 50 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungsverfahren wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren