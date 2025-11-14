Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkehrsunfall mit Linienbus
Sömmerda (ots)
Gestern Mittag wurde in Sömmerda ein Fahrgast eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf dem Stadtring. Ersten Erkenntnissen nach übersah ein 29-jähriger VW-Fahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen Linienbus. Durch die Kollision wurde eine 85-jährige Frau verletzt. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 29-jährigen VW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (SO)
