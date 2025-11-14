Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbrüche in Kleingartenanlage
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen hatten es Diebe auf eine Kleingartenanlage im Erfurter Norden abgesehen. Sie verschafften sich von Mittwoch bis Donnerstag mit Gewalt Zutritt zu zwei Gartenlauben in der Riethstraße. Die Unbekannten stahlen einen Fernseher im Wert von etwa 150 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 50 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)
