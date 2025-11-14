Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe scheitern an zwei Eingangstüren

Erfurt (ots)

Mittwochnacht hatten es Diebe in Erfurt auf eine Bäckereifiliale abgesehen. Sie versuchten mit Gewalt die Zugangstür des Geschäftes in der Friedrich-Engels-Straße zu öffnen. Da dies misslang flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute. Auch ein Pflegeheim in der Mittelhäuser Straße wurde zum Ziel erfolgloser Diebe. Da diese Tür dem Einbruchsversuch ebenfalls standhielt, verließen die Diebe auch hier erfolglos den Tatort. Die entstandenen Sachschäden konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren und leitete jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

