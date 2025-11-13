Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Wildunfälle im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda kam es gestern zu mehreren Wildunfällen. Gegen 07:15 Uhr kollidierte der VW eines 26-jährigen Mannes auf der Landstraße zwischen Schwerstedt und Gangloffsömmern mit einem Reh. Der VW wurde durch die Kollision beschädigt, dass Reh flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 08:30 Uhr querte ein Hase die Landstraße zwischen Walschleben und Riethnordhausen. Ein 63-jähriger MG-Fahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr das Tier. Auch ein Fuchs missachtete gestern gegen 18:20 Uhr die Straßenverkehrsordnung. Das Tier überquerte die Bundesstraße zwischen Gebesee und dem Andislebener Kreuz. Ein 41-jähriger VW-Fahrer kollidierte mit dem Fuchs. Sein Auto wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. In den frühen Donnerstagmorgenstunden erlitt ein Reh auf der Landstraße zwischen Vehra und Haßleben ein ähnliches Schicksal. Es stieß mit dem Renault einer 52-Jährigen zusammen und erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle. (SO)

