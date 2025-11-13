PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kleingartenanlage im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Kleingartenanlage in Wenigensömmern wurde in den vergangenen Tagen zum Ziel von Dieben. Unbekannte brachen im Tatzeitraum vom 06.11.2025 bis 12.11.2025 in zwei Gartenlauben ein. Sie durchwühlten die Räume und verursachten einen Sachschaden von etwa 250 Euro. An Beute gelangen die Täter nicht. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

