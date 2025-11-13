Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe verursachen hohen Sachschaden
Erfurt (ots)
Dienstagnacht hatten es Diebe auf eine Druckerei in Erfurt abgesehen. Die Unbekannte versuchten sich mit Gewalt Zutritt zu der Firma in der Liebknechtstraße zu verschaffen. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. An Beute gelangten die Täter jedoch nicht. Ob sie bei der Tat gestört wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
