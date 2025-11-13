Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Softairwaffe in Erfurt beschlagnahmt

Erfurt (ots)

Gestern Abend beschlagnahmte die Polizei in der Erfurter Innenstadt eine Softairwaffe. Ein 48-jähriger Mann war gegen 19:30 Uhr auf dem Anger unterwegs gewesen. Die Anscheinswaffe hatte er in seinen Hosenbund gesteckt. Eine Passantin machte eine Streifenbesatzung auf den Mann aufmerksam. Der 48-jährige polizeibekannte Mann wurde daraufhin durch die Beamten durchsucht und die dabei aufgefundene Softairwaffe beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (SO)

