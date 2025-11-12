Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei warnt vor Betrugsmasche in Sömmerda

Sömmerda (ots)

In Sömmerda kam es am Dienstagvormittag zu einem Betrugsfall, bei dem ein 84-jähriger Mann mehr als 1.600 Euro verlor. Zwei unbekannte Männer sprachen den Senior gegen 10:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Innenstadt an. Sie fragten zunächst nach dem Weg zur Autobahn und baten dann um Benzingeld. Der 84-Jährige übergab daraufhin 160 Euro, woraufhin ihm ein Rasierapparat überreicht wurde. Anschließend verkauften die beiden Betrüger dem hilfsbereiten Mann angeblich hochwertiges Besteck und eine Kamera für insgesamt 1.500 Euro. Um das Geld zu besorgen, fuhren sie mit ihm zu einer Sparkassenfiliale, wo er das Geld abhob und an die Täter übergab.

Die Täter wurden als Männer mit südländischem Teint beschrieben, die Anzüge trugen und in einer grauen Stufenhecklimousine, mit möglicherweise Dresdner Kennzeichen, unterwegs waren. Die Polizei warnt vor dieser oder ähnlicher Maschen und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Sollten Sie ebenfalls von Fremden angesprochen werden, zögern Sie nicht, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.

Hinweise zu den Tätern und dem Fahrzeug im aktuellen Fall nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 0361/5743-25100 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell