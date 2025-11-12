Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeuge verfolgt Diebe und klärt Straftat auf

Erfurt (ots)

Dienstagvormittag kam es im Bereich des Erfurter Stadtparks zu einem Diebstahl aus einem Auto und einer Bedrohung. Kurz vor 11:00 Uhr entwendeten ein 45-jähriger Mann und sein unbekannter Komplize aus einem unverschlossenen Auto in der Schillerstraße Wertgegenstände und Bargeld im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu einer Straßenbahnhaltestelle im Bereich des Stadtparks, wo sie das entnommene Bargeld zählten. Ein 36-jähriger Zeuge, der den Diebstahl zuvor beobachtet hatte, sprach die Täter daraufhin an. Nachdem sich beide Diebe in unterschiedliche Richtungen entfernten, gelang es dem Zeugen, den 45-jährigen Täter zu verfolgen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei bedrohte der Dieb den Zeugen mehrfach. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die weiteren Ermittlungen auf. Die Fahndung nach dem zweiten, unbekannten Täter läuft derzeit. (DS)

